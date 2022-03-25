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Aksaray'daki dayakçı öğretmen Ali Rıza'dan şok savunma: Öğrenci bacaklarını ayırıp kız öğrencileri taciz ediyordu

25.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da geçen yıl 14 Aralık'ta meydana gelen olayda öğretmen Ali Rıza Y. öğrencisini tekme tokat dövmüş, Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu. Mesleğine son verilen ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen mahkemede, ''Sigara içtim, diye bana iftira attı. Ben onu sürekli okşayarak uyardım. Buna da bütün sınıf şahit. Talha kedileri boğup öldürüyordu, bacaklarını ayırıyordu. Okuldaki kız çocuklarını taciz ediyordu. Bundan dolayı uyardım'' diyerek kendini savundu.

Aksaray'daki dayakçı öğretmen Ali Rıza'dan şok savunma: Öğrenci bacaklarını ayırıp kız öğrencileri taciz ediyordu

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MESLEĞİNE SON VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından idari soruşturma kapsamında, Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YIL HAPİS

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Rıza Y., 15 Şubat'ta görülen duruşmada önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek, cezayı 12 aya çıkardı. Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp, 10 aya düşürerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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KARAR BOZULDU

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile T.K.'nin aile avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup, alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu. Bunun üzerine Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak kararı bozdu.

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''BACAKLARINI AYIRIYOR, KIZ ÇOCUKLARINI TACİZ EDİYORDU''

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Ali Rıza Y., “T.K. sigara içtim, diye bana iftira attı. Ben onu sürekli okşayarak uyardım. Buna da bütün sınıf şahit. Talha kedileri boğup öldürüyordu, bacaklarını ayırıyordu. Okuldaki kız çocuklarını taciz ediyordu. Bundan dolayı uyardım. Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84’üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.’ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

T.K.’nin ailesi de kararı az bulduklarını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Aksaray
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