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Aksaray Emniyet Müdürü ve Alay Komutanından hem kontrol hem de tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:36 | Son Güncelleme

Aksaray’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, denetim sırasında maske takan vatandaşları tebrik etti.Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, vaka sayısını düşürmek amacıyla gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Aksaray’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, denetim sırasında maske takan vatandaşları tebrik etti.
Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, vaka sayısını düşürmek amacıyla gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu kapsamında Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, sağlık ekibiyle birlikte denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol eden Emniyet Müdürü Kolcu ve Alay Komutanı Bilgiç, maske takan vatandaşları da tebrik etti. Vatandaşlarla sohbet de eden Emniyet Müdürü Kolcu ve Alay Komutanı Bilgiç, maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekerek kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları veren Emniyet Müdürü Kolcu ve Albay Bilgiç, özellikle yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek bilgilendirmeler yaptı.

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