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Aksaray için kötü haberi Vali Aydoğdu verdi: Böyle devam ederse normalleşemeyiz

22.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Aksaray için kötü haberi Vali Aydoğdu verdi: Böyle devam ederse normalleşemeyiz

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs vaka sayısında turuncu listede olduklarını ve tedbirleri uyulmadığı takdirde normalleşmenin çok zor olacağını söyledi. Vali Aydoğdu, "Bizim tespit ettiğimiz, akşam komşu oturmaları çok sık devam ediyor. Hafta sonları istisnaların dışında olan vatandaşlarımız kısıtlamalara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın kurallara uyması gereken saatler var. Bu saatlere uyulmadığı ile ilgili tespitlerimiz var" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine sağlık ekipleri eşliğinde cadde ve sokaklarda denetim yapıp, vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Virüsün tedbirlere uyularak azalacağını belirten Aydoğdu, gurbetçi yoğunluğunun fazla olduğu kentte mutasyonlu virüse karşı daha dikkatli olunması konusunda uyardı. Vaka sayısına göre turuncu listede yer aldıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Sağlık Bakanımızın açıkladığı listede turuncu bölgedeyiz. Bizim bu aşamadan sonra çok dikkat etmemiz gerekir. Sebebi de Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı yerindelik kararıdır. Vaka sayılarına göre iş yerlerinin açılması ve kısıtlamalar ya da serbestlik buna göre belirlenecek. Bu yüzden Aksarayımız da tedbirlerin biraz daha artırılması gerekiyor. Bizim tespit ettiğimiz akşam komşu oturmaları çok sık devam ediyor. Hafta sonları istisnaların dışında olan vatandaşlarımız, kısıtlamalara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın kurallara uyması gereken saatler var. Bu saatlere uyulmadığıyla ilgili tespitlerimiz var. Arkadaşlarımızla birlikte İl Hıfzıssıhha toplantısının ardından ciddi bir çalışma içinde olacağız."

'TURUNCU LİSTEDE OLMAYA DEVAM EDERSEK NORMALLEŞEMEYİZ'

Aydoğdu, turuncu listede olmaya devam etmeleri halinde normalleşmeye dönemeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim normalleşebilmemiz için hepimizin kurallara çok ciddi uyması gerekiyor. Kurallara uymazsak normalleşmemiz mümkün olmayacak. Çünkü bu bizim elimizde. Sağlığımızı ve başka vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmemeliyiz. Özellikle istirhamım kurallara uyulması konusunda hepimizin azami dikkat göstermesidir. Bunun ile ilgili alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaşacağız. Biz turuncu listede olmaya devam edersek normalleşmemiz çok zor olur. Eğer biz normalleşemez isek okullarımızı da iş yerlerimizi de açamayız. Bu anlamda hem maddi hem de manevi zarar görmüş oluruz. Bütün Aksaraylıları kurallara uymaya davet ediyorum."

(DHA)

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