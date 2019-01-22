Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün Aksaray, Bolu, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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