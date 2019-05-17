Aksaray protokolü KOM noktada sahur yaptı

Aksaray Valisi Ali Mantı protokol üyeleri ile birlikte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) noktada görevli emniyet mensupları ile birlikte sahur yaptı.

Vali Ali Mantı eşi Işıl Mantı kızı Sümeyye Mantı ile birlikte Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi uygulama noktasında emniyet mensuplarını ziyaret etti. Emniyet güçlerinin 24 saat vatandaşın huzuru, can ve mal güvenliği için görevini sürdürdüğünü belirten Vali Mantı, polis kontrol noktasında görevli emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekili Cem Elibol, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül eşi Semiha Sarıgül, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, eşi Reyhan Karabağ, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker’inde bulunduğu ziyarette kontrol noktasında görevli polisler ile birlikte sahur yaptı.

