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Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

27.10.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi tutuklandı.

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine ataması iptal edilen öğretim üyesi Z.Z.A.L. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındıAksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Z.Z.A.L, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Z.Z.A.L'nin polisteki ifadesinde, "Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Z.Z.A.L, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddüdün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki süreç başlatıldığı belirtilmişti. (AA/DHA)

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi ile ilgili açıklamaAksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi ile ilgili açıklama


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