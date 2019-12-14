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Aksaray- Yenikapı arasında metro raydan çıktı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapan metro seferleri durdu.

İstanbul’da Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapan metro seferleri durdu. Metro İstanbul’dan teknik arıza açıklaması yapılırken seferlerin raydan çıkan bir metro nedeniyle yapılamadığı kaydedildi.
Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- Kirazli arasında sefer yapan metro seferleri, iddialara göre metronun raydan çıkması nedeniyle durduruldu. Öğlen saatlerinde duran ve henüz kullanıma açılmayan Yenikapı ile Aksaray metro istasyonu arasındaki ulaşım ise görevli otobüslerle sağlanıyor.
Metro seferlerinin durmasına ilişkin konuşan yolcu İbrahim Kapucu, "Metro seferleri durmuş. Bir an önce yapılsın. Vatandaşlarımız yolculuğuna devam etsin. Olmayacak bir şey değil olabilir. Vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyoruz" dedi.
Bir başka yolcu Murat Çoban ise, "İstanbul’a bu metrolar yetmiyor. Daha çok çalışmak lazım, daha çok metro lazım. Ben Güngören’e gidecektim artık karayoluyla ulaşıma devam. Yeni ulaşım projeleri lazım" ifadelerini kullandı.
Metro İstanbul’dan açıklama yapıldı
Konuya ilişkin Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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