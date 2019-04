Aksaray’da 1 ayda 31 uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

"Uyuşturucuyla mücadelemiz amansız devam edecek"

Aksaray Valisi Ali Mantı, uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Aksaray’da halkımızla birlikte özellikle uyuşturucu konusunda son derece hassasız. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hükümetimiz de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız uyuşturucu konusunda yurdun her yerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hassasiyetle yapılan bu çalışmaların takibi konusunda her birlikte gayret sarf ediyoruz. Aksarayımız da bu konuda son derece başarılı. Ciddi uyuşturucuyla mücadelemiz var. İlimiz kavşak noktası, geçiş güzergahı olduğu için buralardan uyuşturucu taşımak, kullanmak ve geçirmek isteyenler oluyor. Şehrimizin bütün noktalarında gerekli takibi 24 saat boyunca yaparak her türlü önleme çabalarımız sürüyor. Bunlarla kesinlikle mücadele ediyoruz ve müsaade, müsamaha yapmayacağız. Çalışmalarımız bundun sonra daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Bu konuda bizim en büyük destekçimiz Aksaray halkımız. Halkımızdan her türlü desteği alıyoruz. Uyuşturucunun kesinlikle halkımıza, özellikle de okullara, öğrencilere bulaşmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.