HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

18.03.2021 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aksaray’da 1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.Aksaray’da Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulama ve çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Karayolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.
Aksaray’da Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulama ve çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Karayolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü D.T.’nin (30) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırda yaptıkları aramada koliler içerisine gizlenmiş toplam 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili tor sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrakOsmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrak
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Korkutan 'İngiltere mutasyonu' açıklaması: Salgın hız kazanır, kapanma gerekli

Dikkat çeken karantina ve kapanma önerisi

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Ne maske, ne mesafe! Yüksek riskli Antalya’da 'pes dedirten' görüntü

Koronavirüs pandemisinde acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı

Pandemide acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı

Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller riskli kategoride?

Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar

Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrak

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.