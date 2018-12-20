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Aksaray'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:26 | Son Güncelleme

AKSARAY- Nevşehir Karayolu'nda sis ve yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY- Nevşehir Karayolu'nda sis ve yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle karayolu 2.5 saat ulaşıma kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İran uyruklu İran uyruklu Muhammed El Zade (27) yönetimindeki TIR, sis ve yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapattı. Ardından da 3 TIR, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 2 kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sürücü Muhammed El Zade ile kazaya karışan bir otomobildeki İlhan Demir adlı kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların vinç yardımıyla çekilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı. Kazaya karışan sürücülerden Osman Demir, kazanın ardından flaşörleri yakıp aracını durdurduğunu, diğer sürücüleri durdurmaya çalışırken otomobiline başka bir aracın çarptığını anlattı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle saatlerce araçlarında bekleyen sürücülerden Mustafa Söyler ise, ''Sis ve yağıştan dolayı büyük bir kaza olmuş. Yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Şu anda yüzlerce araç kuyrukta bekliyor” diye konuştu.

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