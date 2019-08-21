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Aksaray’da 10 bin dekar ekili tarım arazisini dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Aksaray’da dün akşam saatlerinde 1 saat etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağmur 10 bin dekar arazide ekili tarım ürünlerine zarar verdi.Aksaray’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı 1 saat içerisinde 10 bin dekar ekili tarım arazisini vurdu.

Aksaray’da dün akşam saatlerinde 1 saat etkili olan dolu yağışı ve sağanak yağmur 10 bin dekar arazide ekili tarım ürünlerine zarar verdi.
Aksaray’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı 1 saat içerisinde 10 bin dekar ekili tarım arazisini vurdu. Şiddetli dolu yağışı ayçiçeği başlarını adeta delik deşik ederken, mısır ve bahçelerde ekili sebzeleri yerle bir etti. Tarım arazileri adeta göle dönüşürken, ekili mahsuller tamamen zarar gördü. Özellikle Çimeli köyü, Topakkaya beldesi, Baymış köyü, Yeşilova beldesi ve Yeşiltepe beldesindeki tarım arazilerinde ayçiçeği, mısır tarlaları ile bağ ve bahçelerde büyük zarara neden oldu. Afetin ardından Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri tarım arazilerine inerek detaylı tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Çiftçi Kadir Altınkaya, ekili tarım arazilerinin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, “Mısır, ay çekirdeği şu anda bitmiş durumda. Tarlada gördüğünüz gibi ay çekirdeği ikiye bölünmüş, mısırların kelleleri gitmiş, hasarımız çok yüksek” ifadesini kullandı.
Ekili tarım arazisi zarar gören çiftçi Hamit Şahin, “Dün köyümüzde yaşanan doludan dolayı çekirdeklerimiz zarar gördü. Çiftçilerimiz ürünlerini alamayacak durumda. Çiftçi borçlu, kara kara düşünüyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

"Tarım işçileri canını zor kurtardı”
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, dolu yağışının ekili tarım arazilerine ciddi şekilde zarar verdiğini belirterek, “Dün Aksaray’da ciddi şekilde dolu afeti yaşandı. Akşama doğru 1 saat aralıksız yağan dolu yağışı bayır altındaki bölgedeki ekili alanlarda ciddi şekilde hasar yaptı. Tüm çerezlik ay çiçeğinin yüzde yüzü telef oldu. Çerezlik ayçiçeği eken üreticilerimizin yüzde 90’ına yakını da zaten hasat yapmak için tarlasındaydı. Birçok üreticimiz tarlasında yakalandı afete. İşçilerde vardı. İşçilerin birçoğu tarlada canını zor kurtardı. Biz üreticilerimizin sıkıntılarının, borçlarının biran önce giderilmesini istiyoruz. Tam hasat zamanı. Geçtiğimiz yıllarda da böyle bir afet yaşandı. Daha onun yaralarını saramadan bu yılda böyle bir afet gelince üreticilerimiz ciddi şekilde sıkıntı içerisinde” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Aksaray’da dolu yağışı ile oluşan afette yaklaşık 10 bin dekarın üzerinde ekili tarı arazilerinde zarar oluştu. Dün ön tespitlerimizi yaptık. Bugün ekiplerimizle birlikte, 15 kişilik 6 ekiple birlikte köylerde detaylı tespitleri yapıyoruz. Detaylı tespitlerin yapılmasının ardından çiftçilerimizi inşallah mağdur etmeyeceğiz. Allah bir daha afet vermesin” diye konuştu.

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