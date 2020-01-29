HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden taburcu edildi

Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki tur gezisinde Çinli bir turistin aniden ateşlenerek fenalaşması ile ortaya çıkan ve ölümcül korona virüsü şüphesiyle müşahede altına alınan 10 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberden oluşan 12 kişilik kafile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından hastaneden gönderildi.Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen tur otobüsünde Çinli bir turist aniden ateşlenip fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden taburcu edildi

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki tur gezisinde Çinli bir turistin aniden ateşlenerek fenalaşması ile ortaya çıkan ve ölümcül korona virüsü şüphesiyle müşahede altına alınan 10 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberden oluşan 12 kişilik kafile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından hastaneden gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen tur otobüsünde Çinli bir turist aniden ateşlenip fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı ilçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık personeli kısa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 9 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile müşahede altına alınarak tetkikler başlatıldı.
Olayın ardından 24 saat sonra yapılan tetkiklerin sonuçları Sağlık Bakanlığınca açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray’daki korona virüsü iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda 1 kişide ateş olduğunu ve hastada H1N1 (domuz gribi) çıktığını belirten Sağlık Bakanı Koca, Çinli turistlerin İstanbul’a gelerek ülkelerine döneceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan özel bir bölümde müşahede altında tutulan 10 Çinli Turist ve 2 Türk olmak üzere 12 kişi hastaneden gönderildi.

Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden taburcu edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Klasik ve yeni popüler kedi isimleriKlasik ve yeni popüler kedi isimleri
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

'Deprem Dayanıklılık Testi' yapan firmalara başvurular arttı

Elazığ depremi sonrası başvurular arttı!

Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

Elazığ'daki depremin ardından Arsemia Ören Yeri kapatıldı

Depremin ardından ziyarete kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.