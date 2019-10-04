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Aksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, ağaçlandırma sahasında yangın çıktı.

Aksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında, merkeze bağlı Karğın köyü ile Gözlükuyu arasında bulunan ağaçlandırma çalışması yapılan alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı ve alevi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü'nden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, 25 kişilik ekip 3 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Geçen yıl ağaçlandırma çalışması yapıldığı belirlenen alanda 10 hektar alan zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Aksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandıAksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandıAksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandıAksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandı

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