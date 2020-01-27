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Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

Aksaray Valisi Ali Mantı: - "Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok" - İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ: - "Turistlerin geldiği yeri de dikkate aldığımızda biz tedbir amaçlı müşahede altına aldık. Bunlardan alınan akciğer filmleri normal. Tam kanları normal. Biz bunları 24 saat müşahede edeceğiz"

Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyledi.

Şoför ve rehberle beraber kafilede 12 kişi bulunduğunu belirten Mantı, şöyle konuştu:

"Kafiledeki bir Çinli vatandaş öksürük şikayetiyle sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra 10 Çinli ve 2 Türk vatandaşı hep birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ediyorlar. Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan BOTAŞ Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi sahasındaki işçilerin başına böyle bir iş geldiğiyle ilgili haberler gerçek dışıdır. Tuz gölü depolama sahasıyla herhangi bir alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşı ve 2 Türk vatandaşı şu anda tedbir amaçlı gözlem altında."

İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ da 12 kişiye yapılan uygulamanın sadece tedbir amaçlı bir uygulama olduğunu bildirdi.

Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ile ateş şikayeti olduğunu dile getiren Yeşildağ, şunları kaydetti:

"Turistlerin geldiği yeri de dikkate aldığımızda biz tedbir amaçlı müşahede altına aldık. Bunlardan alınan akciğer filmleri normal. Tam kanları normal. Biz bunları 24 saat müşahede edeceğiz. Çünkü kanları aldık ve Bakanlığa gönderdik. Sonuçlar 24 saat içerisinde çıkacak. Çıktıktan sonra da biz bunları serbest bırakacağız. Sonuçların gelmesini bekliyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ Vali Ali Mantı

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