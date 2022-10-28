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Aksaray’da 11 hırsızlık olayının faili 2 şüpheli tutuklandı

28.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 1 ay içerisinde 5 elektrikli bisiklet çalarak 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray’da 11 hırsızlık olayının faili 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da 1 ay içerisinde 5 elektrikli bisiklet çalarak 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son 1 ay içerisinde 5’i elektrikli bisiklet olmak üzere toplam 11 ayrı hırsızlık olayındaki faillerini yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışmada güvenlik kameralarından yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayındaki Şahin B. (24) ile Cengiz Samet K. (18) polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken ele geçirilen 5 elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi.

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Hırsız Aksaray

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