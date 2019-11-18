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Aksaray’da 129 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:55 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 sulama sezonunda Aksaray’da 129 bin 500 dekar tarım arazisinin sulandığını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 sulama sezonunda Aksaray’da 129 bin 500 dekar tarım arazisinin sulandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanıldığından, sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indiriliyor, tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanıyor ve böylece çiftçi randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirterek, "Modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

“Ülkemiz ekonomisine 196 milyon lira katkı sağlanmıştır”
Bu kapsamda Aksaray’da 17 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 10 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını kaydeden Genel Müdür Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda Aksaray ilimiz ve ilçelerimizde toplam 129 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Aksaray il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 129 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 196 milyon lira katkı sağlanmıştır” şeklinde konuştu.
Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, “DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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