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Aksaray'da 2 'Malaklı' köpeği çalan 2 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 'Malaklı' adı verilen ve piyasa değeri 10 bin lira olan 2 çoban köpeğini çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 'Malaklı' adı verilen ve piyasa değeri 10 bin lira olan 2 çoban köpeğini çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki farklı evden, iri görünümüyle dikkat çeken 'Malaklı' adı verilen 2 çoban köpeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu köpekleri çaldığı öne sürülen Muhammet Durmaz (27) ile Mahsun Ç. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Durmaz'ın başka bir suçtan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahsun Ç. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çalıp sattıkları ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan iki köpeğin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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