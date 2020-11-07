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Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 21:12 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray-Nevşehir Karayolu 20.

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray-Nevşehir Karayolu 20. kilometresi Yanlızceviz köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Ünal B. (31) idaresindeki 68 KH 159 plakalı Opel marka otomobil, sollama yaptığı sırada önüne kıran Emrah K. (24) yönetimindeki 68 KT 466 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve Opel marka otomobilde bulunan Yusuf Kaan B. (5), Hatice Kübra B. (5) ve Edanur B. (27) olmak üzere 5 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri karayolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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