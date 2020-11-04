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Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 19:10 | Son Güncelleme

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Karaören köyünde meydana geldi.

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Karaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan T. (23) idaresindeki 68 DE 837 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Ramazan D. (40) yönetimindeki 68 KL 894 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elif D. (38), Dilek Ç. (36), Sümeyye Ç. (15), Şevval K. (11) ve Mustafa Emir D. (12) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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