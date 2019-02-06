HABER

Aksaray’da 20 ayrı hırsızlık olayında 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Aksaray’da 1 ay içerisinde meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 23 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda çeşitli suç olayları aydınlatıldı.

Aksaray’da 20 ayrı hırsızlık olayında 13 tutuklama

Aksaray’da 1 ay içerisinde meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 23 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda çeşitli suç olayları aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda, meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayından yakalanarak gözaltına alınan 23 zanlıdan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda kesici aletle kasten adam öldürme olayını gerçekleştiren 1 şüpheli de ekipler tarafından yapılan operasyonla suç aleti bıçakla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Diğer yandan kayıp olarak aranan 23 şahıs bulunarak ailelerine teslim edilirken, ülkeye kaçak yollarla giren ve suça karışan 19 yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Olaylara karışan kişiden 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 38 bıçak, 2 çalıntı oto, 3 motosiklet ve çalıntı malzemeler elde edilerek sahiplerine teslim edildi.

Aksaray’da 20 ayrı hırsızlık olayında 13 tutuklama

Aksaray’da 20 ayrı hırsızlık olayında 13 tutuklama

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Kastamonu’da balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıpKastamonu’da balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp
İzmir’de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralıİzmir’de iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.