HABER

Aksaray’da 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:56 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi.Olay, Aksaray - Ankara Karayolu bölge trafik uygulama noktasında yaşandı.

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi.
Olay, Aksaray - Ankara Karayolu bölge trafik uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden M.Ö. (33) idaresindeki 01 CDA 10 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, tırda bağlı olan 27 ATB 85 plakalı dorsede arama yaptı. Yapılan aramada dorsede bulunan yasal yüklerin arasına gizlenmiş 24 adet gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi. Tır sürücüsüne işlem yapan KOM ekipleri sürücüyü serbest bırakırken 24 adet tır lastiğine el koydu.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Kadıköy'deki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden olduKadıköy'deki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu
‘Tutuklu 120 Gazeteciyle Dünya Rekoru Türkiye’de’‘Tutuklu 120 Gazeteciyle Dünya Rekoru Türkiye’de’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı

İğrenç olayda 2. perde! Kızına cinsel istismarda bulunan kardeşinden şikayetçi olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.