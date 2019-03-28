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Aksaray'da 273 bin 120 seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kentte 983 sandıkta 273 bin 120 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek

Aksaraylı 273 bin 120 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Aksaraylılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.

- 5 yılda 21 bin 948 kişi arttı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Aksaray'da 273 bin 120 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Aksaray'da seçmen sayısı 21 bin 948 arttı.

Aksaray'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 954 sandık kurulurken, bu yıl 938 sandık kurulacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Ağaçören: 41 6 bin 503

Eskil: 75 17 bin 825

Gülağaç: 54 14 bin 092

Güzelyurt: 33 8 bin 335

Ortaköy: 88 23 bin 116

Sarıyahşi: 22 5 bin 291

Sultanhanı: 25 7 bin 289

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Anahtar Kelimeler:
2019 Yerel Seçimler Aksaray

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