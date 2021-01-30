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Aksaray’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

30.01.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da otomobil, minibüs ve kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Çiftlik Mahallesi 116.

Aksaray’da otomobil, minibüs ve kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çiftlik Mahallesi 116. Cadde ile 128. Caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 128. Cadde üzerinde seyreden İbrahim A. (53) idaresindeki 68 ABK 920 plakalı Mercedes marka kamyon kavşağa geldiğinde Reşit Veli A. (22) yönetimindeki 68 ABT 142 plakalı Volkswagen marka minibüs ile çarpıştı. Minibüs çarpışmanın etkisiyle 116. Caddeden 128. Caddeye dönen Mustafa A. (28) idaresindeki otomobilin kaput kısmına devrildi. Kaza sonucu sürücü Reşit Veli A. ve araçta yolcu olarak bulunan Vedia Hasibe T. (19) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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