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  3. Aksaray’da 3 cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalandı

Aksaray’da 3 cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:12 | Son Güncelleme

Aksaray’da çeşitli suçlardan girdikleri cezaevinden firar eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, silahla yağma suçundan tutuklanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Veyis C.

Aksaray’da çeşitli suçlardan girdikleri cezaevinden firar eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, silahla yağma suçundan tutuklanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Veyis C. (33), uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özgen O. (27) ile motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklanan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul A. (22) çeşitli tarihlerde cezaevinden firar etti. Olayın ardından firar eden şüphelilerin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir süre yapılan araştırma ve incelemelerin ardından şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. Bir süre ikamette yönelik yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Veyis C. ve Özgen O. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden firar eden Resul A. ise devriye atan resmi ekip ve bekçilerin yaptığı takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler adliyede alınan ifadelerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheliler adliye çıkışında kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulundu.

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