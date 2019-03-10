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Aksaray’da 3 kadın yeşil için griye boyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Aksaray’da şehrin betonlaşmasına karşı ilginç bir farkındalık etkinliği düzenleyen çevre derneği, 3 kadın mankenin kıyafetlerini ve vücudunu griye boyayarak alışveriş merkezinde sergiledi.Aksaray’da yeşil alanın artırılması ve betonlaşmaya karşı bir etkinlik organize eden Aksaray Sağlıklı Toplum ve Çevre Derneği, 3 kadın mankeni, kıyafetlerini ve vücutlarını griye boyayarak hareketsiz bir şekilde alışveriş merkezinde sergiledi.

Aksaray’da şehrin betonlaşmasına karşı ilginç bir farkındalık etkinliği düzenleyen çevre derneği, 3 kadın mankenin kıyafetlerini ve vücudunu griye boyayarak alışveriş merkezinde sergiledi.
Aksaray’da yeşil alanın artırılması ve betonlaşmaya karşı bir etkinlik organize eden Aksaray Sağlıklı Toplum ve Çevre Derneği, 3 kadın mankeni, kıyafetlerini ve vücutlarını griye boyayarak hareketsiz bir şekilde alışveriş merkezinde sergiledi. Hareketsiz şekilde durarak ilginç bir görüntü oluşturan gri kadınlar vatandaşın ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gri renkli kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aksaray Sağlıklı Toplum ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kılıç (26), Aksaray’ın ‘Yeşil Aksaray’ olarak bilindiğini, ancak son yıllarda yeşile dair birçok şeyin kalmadığını belirterek, betonlaşmaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kılıç, “Amacımız Aksaray’daki yeşil alanı çoğaltmak, sağlıklı bir toplum oluşturmak için böyle farkındalık etkinliği yaptık. Mankenlerimize özellikle gri renk seçtik ki betonlaşan Aksarayımızı yeşile tam zıt olsun diye. İnşallah Aksaray’daki yeşil alanları fazlasıyla çoğaltacağız. Sağlıklı bir toplum oluşturmaya çalışacağız” dedi.

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