HABER

Aksaray’da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

Aksaray’da kimliği belirsiz 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu.

Aksaray’da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Aksaray’da kimliği belirsiz 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir dolandırıcılık olayıyla ilgili şüpheliler Meryem Ş. ve Orkide E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından tutuklanan Orkide E.’nin Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yasin E., tutuklanan eşini cezaevinden kurtarmak için girişimlerde bulunmak üzere dolandırılan şahıslarla buluşarak görüşmek istedi. Aksaray-Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde randevulaşan polis memuru Yasin E., erkenden gelerek tesiste beklemeye başladı. Bir süre sonra tesise gelen dolandırıldığı iddia edilen ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu. Bacağına 9, dirseğine 1, kasığına 2 ve kalçasına 2 kurşun olmak üzere vücuduna 14 kurşun isabet eden polis memuru Yasin E. ağır yaralandı. Yasin E.’yi yaralayan 3 şüpheli geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı polis memurunu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan 3 şüphelinin peşine düştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Reşadiye’de depremReşadiye’de deprem
Otomobil şarampole uçtu, nişanlı çift ölümden döndüOtomobil şarampole uçtu, nişanlı çift ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.