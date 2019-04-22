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Aksaray'da 4 flamingo öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:42 | Son Güncelleme

AKSARAY'da tüfekle vurulan 4 flamingo telef oldu.  Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Hamidiye Sazlığı'na yumurtlamak için gelen ve avlanması yasak olan flamingolara tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı.

Aksaray'da 4 flamingo öldürüldü

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da tüfekle vurulan 4 flamingo telef oldu.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Hamidiye Sazlığı'na yumurtlamak için gelen ve avlanması yasak olan flamingolara tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine sazlık alana giden ekipler kimliği belirlenemeyen kişiler arafından tüfekle ateş edilen 2 flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan 2 flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldüğü sırada öldü. Ekipler, flamingoları öldüren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Aksaray'da 4 flamingo öldürüldüAksaray'da 4 flamingo öldürüldü

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