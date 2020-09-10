HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da 4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da 4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Aksaray’da cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan ve arkadaşı ile 4 kişiyi önce darp edip sonra da bıçaklayarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.Olay, 2 gün önce gece yarısı Aksaray’ın Taşpınar beldesinde meydana geldi.

Aksaray’da 4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan ve arkadaşı ile 4 kişiyi önce darp edip sonra da bıçaklayarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, 2 gün önce gece yarısı Aksaray’ın Taşpınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden pandemi nedeniyle izinli olarak çıkan Bilal Dağ (39) ve arkadaşı Umut Çağlayan (24) ile market önünde oturan Umut G. (19), Ulaş Y. (38), Yücel D. (21) ve Bedirhan S. (21) arasında bir husumetten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal Dağ ve Umut Çağlayan yanlarında taşıdıkları bıçaklarla 4 kişiyi de bıçakladı. Bıçakla yaralanan 4 kişi yere yığılırken, arabadan sopa getiren Bilal Dağ ve Umut Çağlayan sopalarla da yaralıları darp etti. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Plaj ve havuzlara akın ettilerPlaj ve havuzlara akın ettiler
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
İYİ Partili Türkkan: Ankara ve İstanbul'da kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme getirilmeli
Ankara ve İstanbul için flaş sokağa çıkma kısıtlaması çağrısı
Marmaris'te sıcaklar bunalttı! Plaj ve havuzlara akın ettiler
Plaj ve havuzlara akın ettiler
Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
Türkiye'nin kanını donduran seri katil koronaya yakalandı
Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
İBB duyurdu! Yarından itibaren bazı metro istasyonları kapatılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.