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Aksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

AKSARAY’da 45 dakika etkili olan dolu yağışı ay çekirdeği hasadı yapan çitçileri vurdu.

Aksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA) - AKSARAY’da 45 dakika etkili olan dolu yağışı ay çekirdeği hasadı yapan çitçileri vurdu. Yaklaşık 10 bin dekar arazide ekili olan ayçekirdiği zarar görürken, tarlada çalışan çiftçiler ceviz büyüklüğünde yağan doludan traktör römorkların altına saklanarak korundu.
Akşam saatlerinde kent merkezi ve çevresinde başlayan dolu yağışı yaklaşık 45 dakika sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına tarlada çalışırken yakalanan çiftçiler, traktörlerin römorkların altına saklanarak korundu. Çiftçilerin mahsulleri toplanamadan dolu yağışıyla zarar gördü. İl Tarım ve Ziraat Odası ekipleri yaptıkları ilk tespitte ekili tarım arazilerinde yüzde 40 ile yüzde yüz arası zarar olduğunu belirledi.
Dolu yağışından traktör römorklarının altına saklanarak korunduklarını söyleyen çiftçi Bahtiyar Şahin, "İşçilerimizle birlikte ay çekirdeği hasadı yapıyorduk. 45 dakika boyunca dolu aralıksız yağdı. En küçüğü ceviz büyüklüğündeydi. Doludan traktör römorklarının altına yatarak kurtulduk. Ay çekirdeği tüm tarlaya döküldü. Hayvanlarımızın yiyeceği mısırlar da zarar gördü" dedi.
Doluya tarlada yakalanan Murat Akbulut ise "Traktör yardımıyla hasat ediyorduk. Aniden dolu yağdı. Canımızı zor kurtardık. Kendimizi traktörlerin altına zor attık. İşçiler ise römorkların altına gizlendi" diye konuştu.
Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Dolu yağışından sonra hemen ekiplerimizle birlikte bölgeye geldik. Köy muhtarımız ve çiftçilerimizle ön tespitleri yaptık. Yarın geniş çalışma yapacağız. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
Ay çekirdeklerin yüzde 80’inin zarar gördüğünü söyleyen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Sanki ay çekirdekleri bıçak kesmiş gibi ya da dışarıdan taş atılmış gibi olmuş. Ay çekirdeği kelesinin yüzde 80’i tarlaya dökülmüş. Tam üreticimiz hasat ederken oldu. Üreticiler mahsulleri toplayıp harman yerine götürüyordu" ifadelerini kullandı.

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Aksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdiAksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdiAksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdiAksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

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