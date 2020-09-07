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Aksaray’da 49 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Aksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Aksaray’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 49 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan KOM - NSM uygulama noktasında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden İstanbul’a Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri plakasını belirledikleri hafif ticari aracı takibe aldı. NSM ve KOM ekipleri 1 hafta teknik ve fiziksel olarak aracı ve şüpheliyi Doğu illerinde takip etti. Ardından Doğu illerinden elde edilen 49 kilo 800 gram eroin maddesinin Aksaray üzerinden İstanbul’a sevkıyatının yapılacağı bilgisine ulaşan KOM ve NSM ekipleri Aksaray - Adana Karayolu üzerinde operasyona başladı. Sivil ekipler aracı Aksaray’a kadar takip ederken, Aksaray’da diğer ekipler beklemeye başladı. Aracın kente girmesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile harekete geçen KOM ve NSM ekipleri 21 plakalı aracı durdurdu. İlk olarak araç sürücüsü R.A. (43) gözaltına alınırken polis ekipleri narkotik köpeği Bixi ile araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında siyah valizler içerisine gizlenmiş paketler halinde toplam 49 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonun ardından yapılan inceleme ve araştırmalarda olayla ilişkisi olduğu belirlenen 3 şahsı daha tespit eden KOM ve NSM ekipleri 3 şüphelinin İstanbul ilinde eroini karşılamak için beklediğini öğrendi. Harekete geçen KOM ve NSM ekipleri İstanbul Emniyetiyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonda olayla bağlantısı olan C.B. (35), H.A. (40) ve M.B. (40) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul’dan Aksaray’a getirilen 3 şüpheli ile operasyonda yakalanan 1 kişi emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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