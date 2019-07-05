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Aksaray’da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Aksaray’da suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak gibi suçlardan aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Kavurmacı’nın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Aksaray’da 56 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aksaray’da suç örgütü kurmak, suç örgütü kapsamında suç işlemek ve örgütü yönetmek suçlarından aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç örgütü kapsamında çeşitli olaylara karışmak, kişiyi hürriyetinden alıkoymak gibi suçlardan aranan ve hakkında 56 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Kavurmacı’nın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda İsmail Kavurmacı’nın, Paşacık Mahallesinde bir apartman dairesinde olduğunu tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık makamınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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