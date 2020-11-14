HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Aksaray’da 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

14.11.2020 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde yapılan aramada, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde yapılan aramada, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde plakasını önceden tespit ettikleri 34 plakalı otomobili Aksaray sınırları içerisinde takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri otomobili durdurarak yabancı uyruklu A.A. (25) isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltı işleminin ardından otomobilde geniş çaplı arama yapan NSM ekipleri, otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş toplam 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?
'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi 'Kanserim' diyerek 500 bin TL topladı! Parayı kumarda yedi
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Kilis'te 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Bir ilde daha 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında, neden öldü? İşte Ahmet Kekeç hayatı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?

FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık! Kendini 'Mesih' ilan eden Gülen'e sahte doğum günü kutlaması

FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık!

MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video

MSB paylaştı! Kahraman Azerbaycan ordusuna ithafen özel klip

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.