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Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, yol kontrolü sırasında durdurulan 2 otobüste yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, yol kontrolü sırasında durdurulan 2 otobüste yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara karayolunda yaptıkları rutin yol kontrolleri sırasında 2 yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların, yapılan kimlik kontrollerinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. 23 Nisan Ortaokulu'nun spor salonuna getirilen 78 kaçak göçmenin, burada yemek ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Kaçakların daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.

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