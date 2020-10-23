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Aksaray’da 8 ayrı hırsızlık olayının faili 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da farklı tarihlerde 8 ayrı hırsızlık olayına karışmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik detaylı bir çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Aksaray’da 8 ayrı hırsızlık olayının faili 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da farklı tarihlerde 8 ayrı hırsızlık olayına karışmaktan gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik detaylı bir çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkılarak hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 2 şüphelinin Muhammet K. (19) ve Tolunay D. (24) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler, 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada çalıntı motosiklet, elektrikli bisiklet, akü ve birçok elektronik malzeme ele geçirildi. Emniyette sorgulanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Aksaray’da 8 ayrı hırsızlık olayının faili 2 şüpheli tutuklandı

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