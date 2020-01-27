HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son hali

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı.  Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de rahatsızlanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 kişi acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Aksaray’da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındıAksaray’da korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

ABD'den Afganistan'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama!

ABD'den Afganistan'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 9'u Çinli, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Drift yapan ambulans şoförü hakkında yeni gelişme!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin uyarısı!

Son dakika! Elazığ'da 5 katlı bir bina kontrollü yıkılıyor

Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.