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Aksaray’da ağaç devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:27 | Son Güncelleme

Aksaray’da yağmur ve rüzgar nedeniyle kırılan ağacın insanların üzerine devrilmesi sonucu 1’i bebek 2 kişi yaralandı.Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı.

Aksaray’da yağmur ve rüzgar nedeniyle kırılan ağacın insanların üzerine devrilmesi sonucu 1’i bebek 2 kişi yaralandı.
Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu belirtilen akasya ağacının büyük bölümü yağmur ve rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak cadde ve kaldırıma devrildi. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde kaldırımda çok sayıda vatandaşın olmaması, olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçerken, kameraya yansıyan görüntüde ağacın devrilmesiyle vatandaşların ağaç altında kalanları kontrol etmek için ağacın etrafına koştuğu görülüyor. Ağacın kırılarak devrildiği esnada kaldırımdan yürüyen ve annesi Selcan Y.’nin kucağında olan 9 aylık M.Y. isimli bebek ile yine kaldırımda yürüyen Abdullatif Uygur (65) yaralandı. Yaralı bebek Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince belediye binasına alınırken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bebeği belediye binasından alarak ambulansa taşıdı. Yaralı bebeğe ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından yaralanan Abdullatif Uygur ise kendi imkanlarıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, devrilen ağaç yolun bir kısmını ve kaldırımı kapattı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında devrilen ağaç belediye ekiplerince kesilerek kısa sürede olay yerinde kaldırıldı.
Ağacın devrilmesiyle yaralanan Abdullatif Uygur, “Yaya geçidinden karşıya geçecektim. Trafik sıkıştı ve biraz bekleyeyim dedim. Baktım ağaç çatırdıyor. Kaçayım dedim ama dalların arasında kaldım. Kafamda biraz şişlik var” dedi.

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