Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Aksaray’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup çarşıda karşılaştı. İki grup arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan Ö. (27), belindeki bıçağı çıkartarak Mustafa A. (24) ve Seyfullah A.’yı (25) omuzlarından yaraladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

