HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı

18.02.2021 20:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup çarşıda karşılaştı. İki grup arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan Ö. (27), belindeki bıçağı çıkartarak Mustafa A. (24) ve Seyfullah A.’yı (25) omuzlarından yaraladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorumAnne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum

Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Kızının ölüm emrini veren baba PKK'lı çıktı

Kızının ölüm emrini veren baba PKK'lı çıktı

İstanbul'da yine trafik kilit: 18.25 itibarıyla yüzde 63

İstanbul'da yine trafik kilit: 18.25 itibarıyla yüzde 63

Son Dakika: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan teröristler yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.