Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde parademik, acil tıp teknisyeni ve ambulans şoförü olarak görev yapan sağlık görevlilerine güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. Zorlu parkurda zamanla yarışan ambulans şoförleri başarıyla eğitimlerini tamamladı.

Aksaray’da trafiğe kapalı alanda oluşturulan parkurda 23 sağlık görevlisi eğitime katıldı. Güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimi kapsamında hem teknik hem de pratik eğitim alan ambulans sürücüleri, parkurda adeta zamanla yarıştı. Eğitmenler eşliğinde teorik olarak araç mekaniği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı ve ambulans kazaları kapsamında uygulamalı eğitimler alan ambulans şoförleri dubalarla oluşturulan etaplarda ambulansı kullanıp hız kontrolü, geri manevra, geri park etme, olay yerine yaklaşma gibi pratik uygulamalar yaptı. Parkurları belirtilen zaman ve kapsamda tamamlayan ambulans sürücüleri 4 günlük eğitimlerinin ardından eğitimlerini başarıla tamamladı.

“Hedefimiz, oluşacak kazaları en aza indirmek”

Konuyla ilgili bilgiler veren Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Konya Bölge Koordinatörü Durmuş Ali Akar (34) eğitimler kapsamında ambulans sürücülerinin deneyimlerini artırarak daha güvenli ve daha sağlıklı bir görev yaptıklarını söyledi.

Akar, “Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizin ambulans sürüş teknikleri eğitimini gerçekleştiriyoruz. 6 tane parkurdan oluşan parkur sınavımız var. Yaklaşık 4 gün süren bir eğitimimiz. 4 gün boyunca arkadaşlarımız ambulansla parkurlarda güvenli sürüş teknikleri uyguluyor. Mevcut sürücü arkadaşların bu parkurlarda deneyimlerini daha da artırarak kış şartlarında, yaz şartlarında daha güvenli bir ambulans sürmelerini sağlıyoruz. Bu ekip güvenliğinde de sonrasında oluşabilecek kazaları da en aza indirmek bizim hedefimiz. Şu an mevcut sayımız 23 şoförümüz var. Ambulans şoförlüğü yapan arkadaşlar. Bunlarında çoğunluğunu ATT ve paramedik arkadaşlardan oluşuyor. Bunlar Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu yönetmelik çerçevesinde ambulansta bulunan tüm arkadaşlar ambulans sürebilecek seviyeye geliyor. Böylelikle bir vak’ada en üst verimi almış oluyoruz” dedi.

“Eğitimler son derece verimli”

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Orhan Yasin Akar (34), tüm parkurların ve eğitimlerin öneminin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Eğitimlerimiz normal trafikte ambulans sürücülerimizin daha efektif ambulans kullanmalarını, sağdan soldan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini nasıl savunabileceğini, genel anlamda güvenli sürüş eğitimleri diye nitelendiriyoruz. Bizim belirli başla parkurlarımız var. Tüm parkurların hiç birini diğerinden ayıramayız. Göstermiş olduğumuz parkurların hepsi de öğrencilerimiz için önemli” şeklinde konuştu.

ATT Ambulans Şoförü Yunus Emre Demirci (25) ise eğitimlerin son derece verimli olduğunu ifade ederek, “Ambulansın manevra, park kabiliyeti hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Daha kontrollü sürmeyi öğreniyoruz. Güvenli sürüşü, dar yerlere park etmeyi, ani fren yapmanın tekniklerini öğreniyoruz. Son derece verimli” diye konuştu.

Eğitim sonrası 112 Acil Yardım Hizmetleri personeli asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına da destek verdi.

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı

Aksaray’da ambulans sürücüleri parkurun tozunu attırdı