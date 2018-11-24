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Aksaray’da anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

AKSARAY’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 4 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Aksaray’da anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 4 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.
​Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yaşayan Yerli ailesi, dün gece ısınmak için kömür sobasını yakıp uykuya daldı. Aile bireyleri, sabah kalktıklarında odaya duman dolduğunu gördü. Halsizlik şikayeti görülen anne Zeynep Yerli (35) ile çocukları Semanur (10), Mustafa Doğan (8), Şahin (4) ve 7 aylık Umut Bilal Yerli, yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Aksaray’da anne ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi

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