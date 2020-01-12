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  4. Aksaray'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 yaralı

Aksaray'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Rasim Ö., Aydın Ay'ı (41) tabancayla sırtı ile kolundan vurarak, yaraladı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Rasim Ö., Aydın Ay'ı (41) tabancayla sırtı ile kolundan vurarak, yaraladı. Ay, hastanede tedaviye alınırken, polis de olay sonrası kaçan Rasim Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, merkeze bağlı Ulukışla köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Aydın Ay ile Rasim Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Rasim Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ay'a 2 el ateş etti. Sırtından ve kolundan vurarak, yaralanan Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Rasim Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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