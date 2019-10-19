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Aksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, Abdulahat Bulakbaşı (26) ve ev arkadaşı Ayşe Eşin (23), oturdukları evde ölü bulundu.

Aksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulundu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, Abdulahat Bulakbaşı (26) ve ev arkadaşı Ayşe Eşin (23), oturdukları evde ölü bulundu. İkilinin vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmazken, evde yapılan aramada ise bir miktar esrar bulundu.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında işçi olan ve aynı evde oturan Abdulahat Bulakbaşı ile Ayşe Eşin'in bir komşusu polisi arayıp iki gençten birkaç gündür haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis, kapıyı çaldı. Bu sırada evden koku geldiğini fark eden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla içeri giren polis, Bulakbaşı ve Eşin'i odada hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Bulakbaşı ve Eşin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı. Evde yapılan aramada ise bir miktar esrar bulundu.
Abdulahat Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in cesedi, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Aksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulunduAksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulunduAksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulunduAksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulundu

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