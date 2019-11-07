HABER

Aksaray’da baba oğlunu vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:52 | Son Güncelleme

Aksaray’da iddiaya göre miras yüzünden oğluyla tartışan baba oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü.Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da iddiaya göre miras yüzünden oğluyla tartışan baba oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. (72) otomobiliyle oğlu Mehmet Er’in (48) evine geldi. Evde bulunan oğlu ile iddiaya göre miras yüzünden tartışmaya başlayan baba, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla oğluna ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er kanlar içinde yere yığıldı. Oğlunu vuran baba ise olayın ardından 68 EN 575 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli babanın peşine düşen polis ekipleri, R.E.’yi Nevşehir kara yolunda seyir halindeyken takibe aldı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan R.E., Aksaray-Nevşehir kara yolunun 3. kilometresinde önünde seyreden kamyona arkadan çarpınca yakalandı. Kazada yara almayan baba R.E. gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Van’da İranlı turistler Moein konseri ile coştuVan’da İranlı turistler Moein konseri ile coştu
Esenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırıEsenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 10 milyon dolar ödül verilecek

7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Pentagon Suriye'deki petrol gelirlerinin YPG/PKK'ya gittiğini itiraf etti

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.