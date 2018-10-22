Aksaray'da baraj gölünde kaybolan 3 kişi aranıyor

Aksaray'a bağlı Çatalsu köyü sınırlarındaki Mamasın Barajı'nda kaybolan 3 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, balık tutmak için baraja giden Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'dan (40) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kayıp kişilerin geldiği otomobil, gölün kenarında park edilmiş halde bulundu.
Baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor.
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