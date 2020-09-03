HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 01:01 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçakla yaraladı.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde meydana geldi.

Aksaray’da bir kişi husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçakla yaraladı.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli olduğu Ahmet D. (28) ile köy meydanındaki parkta karşılaşan İdris Y. (27), Ahmet D. ile tartışmaya başlar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris Y. belinde taşıdığı bıçakla Ahmet D.’yi vücudunun 6 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada Ahmet D.’nin yanında bulunan ve kavgayı ayırmak isteyen 2 arkadaşı Mustafa A. (23) ve Muhammet C.’yi (24) de bıçaklayan İdris Y. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralıdan Ahmet D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.
Oğulları Mustafa A.’nın bıçaklandığını öğrenen anne Hacer A. ve baba Ali İhsan A. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Oğullarının nerede ve nasıl olduğunu soran anne ve baba sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Jandarma ekipleri incelemesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısıProf. Dr. Hasan Sözbilir'den Balıkesir için 7.2'lik deprem uyarısı
Çanakkale’de dolunay güzelliğiÇanakkale’de dolunay güzelliği
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diğer Haberler
Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü ardından kendini ihbar etti
Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü ardından kendini ihbar etti
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Charlie Hebdo'nun skandal kararına kınama
Charlie Hebdo'nun skandal kararına Erbaş'tan kınama
Bostancı'da Nagehan Bıyıklı'ya cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme! Serbest bırakıldılar
Nagehan Bıyıklı'ya cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme
Çanakkale’de dolunay güzelliği
Çanakkale’de dolunay güzelliği
İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.