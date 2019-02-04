HABER

Aksaray’da bir yılda 158 faili meçhul olay çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

Aksaray’da 2018 yılında 158 faili meçhul olay, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından çözüldü.2018 yılında faili meçhul 158 olayı incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, delilden sanığa prensibi ile 158 olayı da çözdü.

Aksaray’da bir yılda 158 faili meçhul olay çözüldü

Aksaray’da 2018 yılında 158 faili meçhul olay, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından çözüldü.
2018 yılında faili meçhul 158 olayı incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, delilden sanığa prensibi ile 158 olayı da çözdü. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gelişen toplum yapısı içerisinde suç olgusunun da değişim gösterdiğine değinilerek, “Toplum hayatında büyük yaralar açan suç olgusunun önlenebilmesi amacıyla önleyici hizmetlerin yanı sıra ‘delilden sanığa’ prensibi ile olay yerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ön plana çıkmaktadır. Teknolojik ve bilimsel metotların yardımıyla olay yerinden elde edilen maddi deliller suçların çözümü ve faillerin tespitinde çok büyük rol oynamaktadır. Maddi deliller, mahkemede adeta ’dilsiz tanıklar’ olarak adaletin tesisine büyük fayda sağlamaktadırlar. Hatta insanların tanıklıkları dahi maddi delilleri yok edememektedir” denildi.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün teknolojinin getirdiği yenilikler ve sağladığı imkanlarla suçla mücadelede önemli bir görev üstlendiği belirtilen açıklamada, “İlimiz genelinde meydana gelen hırsızlık, cinayet, silahlı saldırı, kurşunlama, kundaklama, yağma, yangın, narkotik suçlarında olay yerleri uzman personel tarafından titizlikle incelenerek delil araştırması yapılmıştır. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalarda olay yerlerinden elde ettikleri vücut izi, kimyasal, biyolojik, balistik bulgular sayesinde faili meçhul 158 olayı aydınlatmışlar, 2017 yılında 140 olan aydınlatma sayısı 158’e çıkarılarak yüzde 13 oranında bir artış sağlanmıştır” denildi.
Emniyet yetkilileri vatandaşlara seslenerek, “Unutulmamalıdır ki ‘her temas bir iz bırakır.’ Suç ve suçlularla mücadelemiz bilimsel metotlar kullanılarak kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Aksaray’da bir yılda 158 faili meçhul olay çözüldü

Aksaray’da bir yılda 158 faili meçhul olay çözüldü

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında (2)Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında (2)
Seyir halindeki otomobil, alev alev yandıSeyir halindeki otomobil, alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.