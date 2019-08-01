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Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Diyarbakır'dan Ankara'ya büyükbaş hayvan götüren Remzi Özvarol (28) idaresindeki 34 HH 5866 plakalı tır, Aksaray-Ankara karayolu 50. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Olay yerine ambulans, AFAD, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve kardeşi Onur Özvarol (26) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tırda bulunan 80 büyükbaş hayvandan 15'i telef oldu.

Hayvanlardan bazıları ise karayollarında hareket ederek sürücülere zor anlar yaşattı.

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Aksaray büyükbaş Hayvan Kaza TIR

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