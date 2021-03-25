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Aksaray’da çarpışan kamyonetlerden biri muhtarlığa girdi: 4 yaralı

25.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonetlerden biri muhtarlık ofisine girdi.

Aksaray’da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonetlerden biri muhtarlık ofisine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memiş Ç. (73) idaresindeki 68 ABT 988 plakalı kamyonet, kavşakta İsa A. (22) yönetimindeki 68 AAS 585 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Mobilya firmasına ait kamyonet çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak kaldırımda bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi muhtarlığı ofisine girdi. Muhtarlık ofisi zarar görürken, kazada sürücüler ve yolcu olarak bulunan Serkan B. (31) ve Alaattin T. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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