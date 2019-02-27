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Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan çarşı ve mahalle bekçileri Aksaray’da göreve başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından Aksaray’a atanan 55 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan çarşı ve mahalle bekçileri Aksaray’da göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Aksaray’a atanan 55 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, "Eğitimlerini tamamlayan 55 çarşı ve mahalle bekçimiz bugün itibarı ile görevlerine başlamışlardır. İşlemleri tamamlanan 15 çarşı ve mahalle bekçi adayı ise bugün Ankara/Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerine başlamışlardır. Eğitimlerini tamamladıktan sonra 15 çarşı ve mahalle bekçisi Aksaray’da göreve başlayacaktır. Bugün burada eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan 55 bekçi adayımızın 46’sı il merkezi, 9’u ise 3 ilçemizde istihdam edilmiştir" dedi.
Aksaray Valisi Ali Mantı ise "Milletimizin eski geleneğinden olan çarşı ve mahalle bekçileri tekrar görev başına geçecek. Bunun çok büyük faydalarını devletimiz, milletimiz gördü, bundan sonra da görecek. Göreve başlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Ali Mantı’nın düdük çalmasıyla birlikte mahalle ve çarşı bekçileri uygun adım eşliğinde ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarıyla görev yerlerine gönderildi.
Programa Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fuat Anık, Ağır Ceza Reisi ve Aksaray Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, daire müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı

Aksaray’da çarşı ve mahalle bekçileri göreve başladı
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