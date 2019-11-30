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Aksaray'da cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:59 | Son Güncelleme

AKSARAY'da cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton mikserine çarparak, takla attı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da cenazeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton mikserine çarparak, takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Arif Gülşen (37) yönetimindeki 16 GA 564 plakalı otomobil, Ali Karaöz (50) idaresindeki 68 AAE 119 plakalı beton mikserinin sol arka lastikine çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Arif Gülşen ile annesi Ümmügülsüm Gülşen (65), kız kardeşi Hande Sayaroğlu (24) ve teyzesi Kamile Güney (75) yaralandı. Kamile Güney, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arif Gülşen'in ailesiyle birlikte, Bursa’dan Niğde Ulukışla ilçesinde ölen dayısının cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

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