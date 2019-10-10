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Aksaray'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

Gümrük kaçağı 31 cep telefonu ve 565 telefon ekranının ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 31 cep telefonu ve 565 cep telefonu ekranı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma kapsamında kent merkezi ile İstanbul'da 2 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki gizli bölmelere saklanan ve ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 31 cep telefonu ile 565 cep telefonu ekranı bulundu.

Ekipler, H.K. (45), S.A. (20) ve M.N.B'yi (42) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve M.N.B, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aksaray cep telefonu hırsızlık tutuklandı

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